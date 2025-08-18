Afyonkarahisar’da Kaza, 7 Yaralı

TRAFLİK KAZASI DETAYLARI

Afyonkarahisar’da bir kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucunda 7 kişi yaralandı. Kaza, şehir merkezi Veysel Karani mahallesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 52 yaşındaki H.H.E. idaresindeki 06 DJD 889 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu’ndaki köprü altında B.A’nın kullandığı 07 AYM 313 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada yer alan sürücüler ve kamyonette bulunan M.O. (55), L.K. (54), Ş.K. (24), S.E. (21) ile U.A.E. (16) yaralandı. Yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, acil tıbbi yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.