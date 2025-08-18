Haberler

Afyonkarahisar’da Kaza, 7 Yaralı

TRAFLİK KAZASI DETAYLARI

Afyonkarahisar’da bir kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucunda 7 kişi yaralandı. Kaza, şehir merkezi Veysel Karani mahallesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 52 yaşındaki H.H.E. idaresindeki 06 DJD 889 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu’ndaki köprü altında B.A’nın kullandığı 07 AYM 313 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada yer alan sürücüler ve kamyonette bulunan M.O. (55), L.K. (54), Ş.K. (24), S.E. (21) ile U.A.E. (16) yaralandı. Yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, acil tıbbi yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

