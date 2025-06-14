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Afyonkarahisar’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

İKİ KİŞİ YARALANDI

Afyonkarahisar’da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak ormanlık alana girdi. Kaza, Emirdağ ilçesi Dörtyol Kavşağı civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 06 BAZ 711 plakalı otomobil, belirsiz bir neden nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atıp yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında otomobilde yolcu olarak bulunan L.G.A. ve N.K.A. isimli bireyler hayati tehlikesi bulunmayan yaralar aldılar. Yaralılar, kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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