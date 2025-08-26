Haberler

Afyonkarahisar’da Kaza, UMKE Müdahale Etti

OTOMOBİLİN DEVİLMESİ SONUCU YARALANANLARA MÜDAHALE

Afyonkarahisar’da bir trafik kazası sonucunda devrilen otomobilin yol açtığı olayda, 3 kişi yaralandı. Kaza, Şuhut ilçesindeki Kocatepe mevkiinde saat 08.20 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Tek taraflı meydana gelen kazada yaralanan 3 vatandaş acil yardıma ihtiyaç duydu.

UMKE EKİPLERİ YARALILARA HIZLI MÜDAHALEDE BULUNDU

Kazanın ardından UMKE ekipleri, Zafer Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında gece boyunca sağlık nöbeti tutmaktaydılar. Program dönüşünde kaza ile karşılaşan ekipler, hızla olay yerine intikal etti. Yaralılara acil tıbbi müdahale sağlayan UMKE ekipleri, ilk gelişmeler doğrultusunda nakil önceliğini belirlemek için triyaj uyguladı. Olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalenin ardından yaralılar, ileri tetkik ve tedavilleri için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

