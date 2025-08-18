Haberler

Afyonkarahisar’da Kazada 7 Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir trafik kazasında, bir kamyonet yolcu otobüsüne çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. H.H.E. (52) yönetimindeki 06 DJD 889 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu üzerindeki köprü altında B.A’nın kullandığı 07 AYM 313 plakalı yolcu otobüsüne arkasından çarpıyor.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda sürücüler ile birlikte kamyonette bulunan M.O. (55), L.K. (54), Ş.K. (24), S.E. (21) ve U.A.E. (16) yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk ediliyor. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülürken, durumu ciddi olmayan bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğreniliyor.

