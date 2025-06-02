Afyonkarahisar’da Kurban Bayramı Toplantısı Yapıldı

GÜVENLİK TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Afyonkarahisar’da yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesinde güvenlik ve asayiş konuları masaya yatırıldı. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan katıldı. Bu toplantının amacı, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince güvenliğin ve asayişin sağlanabilmesi için alınacak önlemleri belirlemekti.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Toplantıda, özellikle şehir bağlantı yollarında meydana gelebilecek trafik aksaklıklarının önlenmesi adına atılacak adımlar üzerinde duruldu. Ayrıca, bu süreçte görev alacak personel ile ilgili fikir alışverişinde bulunularak, olası sorunların çözümlerine yönelik öneriler değerlendirildi. Bu toplantı, bayram süresince vatandaşların huzur içinde bir tatil geçirebilmeleri için önemli bir adım oldu.