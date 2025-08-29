Afyonkarahisar’da Minibüs, Otomobille Çarpıştı

KAZA SONUCUNDA YARALANANLAR

Afyonkarahisar’da gerçekleşen bir kaza sonucunda 3’ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 19.00 sularında İhsaniye ilçesinin Gazlıgöl beldesi civarında meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücülerin kontrolündeki 03 ABS 240 plakalı minibüs, diğer bir araç olan 03 ABZ 893 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından minibüs, refüje yan yatarak devrildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza sonucu yaralananlar için verilen ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 10 kişinin, 3’ünün durumunun ağır olduğunu belirledi ve acil müdahalelerin ardından hastanelere sevk etti. Jandarma, kaza ile ilgili gerekli soruşturmayı başlattı.