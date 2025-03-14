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Afyonkarahisar’da Minibüs ve Motosiklet Çarpıştı

AFYONKARAHİSAR’DA MİNİBÜS VE MOTOSİKLET ARASINDAKİ ÇARPIŞMA

Afyonkarahisar’da, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Bolvadin ilçe merkezinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, A.T., yönetimindeki 03 KS 500 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle D.C.A.’nın kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında motosiklet sürücüsü D.C.A. ile yolcu olarak bulunan İ.Ç. yaralandı. Yaralı iki kişi, çevredekilerin acil yardım çağrısında bulunmasıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrasında polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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