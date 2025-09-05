Haberler

Afyonkarahisar’da Motokros Şampiyonası Açılışı Yapıldı

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Afyonkarahisar’da yapılan Dünya Motokros Şampiyonası’nın açılış töreni, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende, hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar anılarak, onun anısına saygı duruşu yapıldı.

AFYON’UN KADİM ŞEHRİNDE BÜYÜK MUTLULUK

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, yaptığı konuşmada, bu yıl 8.’sini düzenledikleri NG Afyon Motofest ile birlikte Dünya Motokros Şampiyonası’nı gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu vurguladı. Vefa, “Sporcuların heyecan dolu performanslarına tanıklık edeceğiz. Ayrıca konserlerle zenginleşecek festival programına tüm halkımızı keyifli bir hafta sonu yaşamaya davet ediyoruz.” şeklinde ifade etti.

Törende, Belediye Başkanı Burcu Köksal ile birlikte AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun gibi önemli isimler de konuşma yaptı. Ardından, sanatçılar Sufle, İkilem ve Semicenk sahne alarak izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

