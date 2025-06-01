Afyonkarahisar’da Muhtar Seçimi Yapıldı

MUHTARLIK SEÇİMİ SONUÇLANDI

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gerçekleşen muhtarlık seçiminde iki aday arasında yarış yapıldı. Nursel Kule, Hacı Musa Mahallesi’nde 231 oy alarak seçimin galibi oldu. Bu seçim, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar olarak seçilen Sabri Kule’nin karıştığı bir olay sonucunda memnu haklarının olmadığı için tekrar düzenlendi. Sabri Kule’nin eşi Nursel Kule, bu süreçte muhtar adayı oldu.

SEÇİM TEKRARLANDI VE HİZMETLER DEVAM EDECEK

Hacı Musa Mahallesi sakinleri, muhtarlık için yeniden sandık başına gitti. 1 Haziran 2025 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Nursel Kule, 231 oyla açık bir farkla kazanırken, Yunus Çakmar 149 oy aldı. Nursel Kule, bu başarıyla birlikte mahallenin ihtiyaç ve beklentilerini yerine getirmeye devam edecek.