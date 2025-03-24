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Afyonkarahisar’da Okul Sporları Atletizm Müsabakaları Tamamlandı

OKUL SPORLARI ATLETİZM MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Afyonkarahisar’da ‘Okul Sporları Atletizm Müsabakaları’ Kocatepe Spor Kompleksi atletizm sahasında sona erdi. İl genelindeki çeşitli okullardan birçok sporcu etkinliğe katılım sağladı. Müsabakalarda başarılı olan sporculara madalya ve kupaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi.

GENÇLERİ GÜÇLENDİRME VE GELECEK HEDEFLERİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, tamamlanan müsabakalarla ilgili olarak şu sözleri aktardı: “Spor, yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda kişisel gelişim, karakter inşası ve disiplinin en güzel örneklerinden biridir. Gençlerimizi, bu tür etkinliklerle hem bedensel hem de zihinsel olarak güçlendirmeye devam edeceğiz.”

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