Afyonkarahisar’da Operasyon, 30 Gözaltı

İZİNSİZ HESAP ERİŞİMİ VE DOLANDIRICILIK ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşların banka hesaplarına izinsiz erişim sağlamak için internet üzerinden ‘sıfır faizli kredi, araç kiralama, sigorta ve kart aidatı iadesi ile ucuz tatil turu’ gibi sahte ilanlar veren bir çete, Afyonkarahisar merkezli gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. Çetenin, bu dolandırıcılıkları yaparak yaklaşık 4 milyar TL’lik vurgun yaptıkları öğrenildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 25’i tutuklandı.

TEKNİK TAKİP VE OPERASYON SÜRECİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, çeteye karşı 8 aydır teknik ve fiziki takip yaptığı açıklandı. Ekipler, çete üyelerinin banka hesaplarına izinsiz erişim sağladığını ve bu yolla elde ettikleri paraları başka hesaplara aktardığını belirledi. Ayrıca, çetenin sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığını ortaya çıkardı. Ekipler, çete üyelerinin adreslerini tespit ederek Afyonkarahisar merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Aydın, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE HAKKINDAKİ İDDİALAR

Operasyonda gözaltına alınan kişilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve başkalarına ait banka ve kredi kartları ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Ayrıca suç teşkil eden 1 dublex daire, 3 araç ve birçok banka ile kripto hesabına el konuldu. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 4 milyar TL işlem hacmine ulaşıldığı, haksız kazançlarını kripto para cüzdanlarına aktardıkları ve bu paranın takibini zorlaştırmak için hesaplardan hesaplara transfer ettikleri saptandı. Gözaltına alınan 30 kişinin adliyeye sevk edilmesi sonucunda, 25’i tutuklandı ve cezaevine gönderildi.