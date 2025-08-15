Haberler

Afyonkarahisar’da Orman Yangını Devam Ediyor

ORMANLIK ALANDA YANGIN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Afyonkarahisar’da ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Edinilen bilgilere göre yangın, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü Yedikapı mevkisinde otların tutuşması nedeniyle ortaya çıktı. Kısa süre içinde yayılan yangın ormanlık alana sıçradı.

VATANDAŞLAR YANGINI FARKETTİ

Yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar doğrultusunda bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Güneş batana kadar alevlere hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleşti. Alevlerin yayılmaması için vatandaşlar da kendi çabalarıyla yangın söndürmeye çalıştı. Halen kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

SORGUN MEVKİSİNDE DE YANGIN HABERLERİ VAR

Diğer yandan, Sorgun mevkisinde de bir yangın meydana geldiği bildirildi. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

