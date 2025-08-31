Afyonkarahisar’da Otobüs Geç Geldiği İçin Saldırı

OTOBÜSÜN GECİKMESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Afyonkarahisar’da beklenen otobüsün 15 dakika gecikmesi sonucu 20 yaşındaki görevliye saldırarak silah çeken uzman çavuş gözaltına alındı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği şekliyle silahın tutukluk yapması nedeniyle ateş almadığı anlaşıldı. Olay, Afyonkarahisar Şehirlararası Otobüs Terminalinde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Yusuf K. adındaki kişi, başka bir şehre gitmek için bir otobüs firmasından bilet aldı. Otogara geldiğinde, bineceği otobüsü 15 dakika beklemek zorunda kaldı. Rötara öfkelenen Yusuf K., firmanın görevlilerinden Baran S. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Yusuf K. ile aile üyeleri, Baran S. ile diğer görevlilere şiddet uyguladı. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran iki tarafı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Silah Çekme Anı

Bu sırada Yusuf K., belindeki silahı çıkararak Baran S. ve yanındakilere doğrultup ateş açmak istedi. Ancak silah, tutukluk yaparak ateş almadı. Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın anbean kaydedilmesini sağladı ve çevredeki diğer yolcular, silahı görünce korku ve panik içerisinde kaçıştı. Olayın ardından otogarın özel güvenlikleri ve polis ekipleri duruma müdahale etti.

Olay Sonrası Gelişmeler

Polis tarafından gözaltına alınan Yusuf K.’nin karakolda yapılan kimlik sorgulamasında jandarma uzman çavuş olduğu ortaya çıktı. Baran S., silah tutukluk yaptığı için ölümden döndüğü anlarını şöyle anlattı: “Sırf bir yolcu otobüsü 15 dakika geç geldi diye bir jandarma personeli silah çekip, tetiğine basılıp, o ilah tutukluk yaptı diye ölmeyen birisiyim. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe çalışıyorum. Bir yolcu otobüsü 15 dakika geciktiğinde ailemle birlikte saldırıya uğradım. Jandarma olarak görev yapan kişi, silahını çekip bana doğrultup ateş açmaya çalıştı. Emniyet güçleri, sırf bir yolcu otobüsü 15 dakika geç geldiği için böyle bir davranış sergiliyorsa, biz kime güveneceğiz?” Yusuf K.’nın savcılığa sevk edildiği ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.