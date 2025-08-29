Haberler

Afyonkarahisar’da Otomobil ve Midibüs Çarpıştı

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir trafik kazasında otomobil ile midibüs çarpıştı ve bu olay sonucunda 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumu ağır bir şekilde devam ediyor. Kaza, İhsaniye ilçesindeki Gazlıgöl beldesinin çıkışında gerçekleşti.

KAZANIN NEDENİ VE İLK YARDIM

Edinilen bilgilere göre, midibüse belirlenemeyen bir sebeple başka bir otomobil çarptı. Bu çarpışma neticesinde kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki refüje devrildi. Kazanın hemen ardından çevrede bulunan kişiler durumu yetkililere bildirdi ve bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

İNCELEMELER YÜRÜTÜLÜYOR

10 kişinin yaralandığı bu kaza sonucunda 3 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın hemen ardından, jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.

