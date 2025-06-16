Afyonkarahisar’da Reflektör Eğitimi Verildi

JANDARMA EĞİTİMİ VE REFLEKTÖR DAĞITIMI

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ projesi dahilinde traktör sürücülerine eğitim vererek reflektör dağıtımı gerçekleştirdi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Mobil Tarım Timi ve Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timi, Emirdağ Yeniköy’de düzenledikleri etkinlikte traktör römorklarında görünürlük artırma konusunda ve Karayolları Trafik Kanunu gereği kullanımı zorunlu olan üçgen reflektör hakkında bilgi verdi.

EĞİTİMİN AMACI VE UYGULAMA

“Reflektör Tak Görünür Ol” projesi, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını önlemeyi ve azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, traktörlerin özellikle gece şartlarında görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yapılan eğitimden sonra traktör sürücülerine toplamda 75 adet üçgen reflektör dağıtıldı. Eğitim çalışmaları sonrasında katılımcılar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.