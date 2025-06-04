Afyonkarahisar’da Resim Sergisi Düzenlendi

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar’da, Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu, yıl sonu resim sergisi, müzik dinletisi ve okul kermesi etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte, öğrencilerin sulu boya, kuru boya, pastel ve yağlı boya gibi farklı tekniklerle hazırladığı tablolar sergilendi.

CANLI MÜZİK GÖSTERİLERİ

Etkinlik süresince, okul öğretmenleriyle birlikte okul korosu ve üniversite müzik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yer aldığı çeşitli gruplar canlı müzik dinletisi sundu. Etkinlik, farklı gösterilerle sona erdi.