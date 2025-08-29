Afyonkarahisar’da Saldırı, Şahıs Hayatını Kaybetti

AFYONKARAHİSAR’DA SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar’da dün evinin önünde bir silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Olay, Bolvadin ilçesi Konak mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, İsmet Çelik isimli kişi sabah erken saatlerde evinden çıkıp iş yerine gitmek üzere aracına bindiği sırada, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile bacaklarından vuruldu.

SALDIRGAN KAÇTI, POLİS ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Silahı ateşleyen saldırgan, olayın ardından yaya olarak kaçtı. Çelik, çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan cinayet zanlısını yakalamak için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.