Afyonkarahisar’da Samanlık Yangını Söndürüldü

YANGIN DÜZENİ BOZDU

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen yangın, yerel bir samanlıkta başladı. Yavaşlar köyünde Mustafa E’ye ait samanlıkta, sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Sandıklı ve Hocalar ilçelerinden itfaiye ekipleri hızlıca yönlendirildi. Ekiplerin sıkı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak bu olayda yaklaşık 60 ton samanın zarar gördüğü belirlendi.