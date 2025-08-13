Haberler

Afyonkarahisar’da Samanlık Yangını Söndürüldü

YANGIN DÜZENİ BOZDU

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen yangın, yerel bir samanlıkta başladı. Yavaşlar köyünde Mustafa E’ye ait samanlıkta, sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Sandıklı ve Hocalar ilçelerinden itfaiye ekipleri hızlıca yönlendirildi. Ekiplerin sıkı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak bu olayda yaklaşık 60 ton samanın zarar gördüğü belirlendi.

Ankara’da Memur-Sen Eylem Yaptı

Ankara'da Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları ve emekliler, hükümetin zam teklifini yetersiz bulduklarını belirtmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Akçaabat’taki Resim Çalıştayı Sergisi Açıldı

Akçaabat'ta gerçekleştirilen 12. Uluslararası Resim Çalıştayı, farklı ülkelerden 15 sanatçının yer aldığı sergide, Gazze'deki çocukların acılarını konu alan eser dikkat çekti.

