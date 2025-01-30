Afyonkarahisar’da Sarı Serum İddiası Soruşturuluyor

AFYONKARAHİSAR’DA YAŞANAN TRAJİK OLAY

Afyonkarahisar’da mobilya sektöründe çalışan 7 ve 9 yaşında iki erkek çocuğun babası Mehmet Gündoğan, 12 Ocak’ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’na başvuruyor. Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyleri alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak’ta özel bir kliniğe başvuruyor.

DESTEK YETERSİZLİĞİ VE HASTANEDEN GEÇ GİDEN MÜDAHALE

Özel klinikte Mehmet Gündoğan’a damar yolu açılarak ‘sarı serum’ olarak bilinen serum verilmeye başlanıyor, iki farklı serum için hazırlık yapılıyor. İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta zorlanan Gündoğan’ın durumu kritik hale geliyor. Klinik personelinin müdahalesi yetersiz kalıyor ve Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla tekrar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybediyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Mehmet Gündoğan’ın eşi Songül Gündoğan (38), avukatı aracılığıyla olayın sorumlularına karşı klinikteki doktor ve çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Mehmet Gündoğan’ın cenazesi, 15 Ocak’ta Sülümenli beldesinde toprağa veriliyor. Çiftin 27 Ocak’ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtiliyor. Öte yandan, özel klinikte serum uygulanırken fotoğraflarının çekildiği de öğreniliyor.