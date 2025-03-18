Haberler

Afyonkarahisar’da Şehitleri Anma Töreni Yapıldı

ETKİNLİKLERİN BAŞLANGICI

Afyonkarahisar’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü etkinlikleri, protokol üyelerinin çelenk sunma töreniyle başladı. İlk etkinlik, şehirdeki Afyonkarahisar Asri Mezarlığı’ndaki Hava Şehitliği’nde gerçekleştirildi.

PROTOKOL ÜYELERİ VE TÖREN

Törende Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ve diğer protokol üyeleri çelenk sundu. Tören, saygı duruşuyla devam etti ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİL

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Bu anlamlı etkinliklerle, şehitler anıldı ve onların hatıraları yaşatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Üzgünüm, lütfen başlık verin. Size yardımcı olabilmem için başlığa ihtiyacım var

Çankırı'daki bir fabrikada çalışan işçiler, zam talep ettikten sonra gerekçesiz işten çıkarıldığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Haberler

Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı

Uşak'ta açılan 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması sergisi, 17-20 Mart tarihleri arasında 120 fotoğrafla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.