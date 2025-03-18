Afyonkarahisar’da Şehitleri Anma Töreni Yapıldı

ETKİNLİKLERİN BAŞLANGICI

Afyonkarahisar’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü etkinlikleri, protokol üyelerinin çelenk sunma töreniyle başladı. İlk etkinlik, şehirdeki Afyonkarahisar Asri Mezarlığı’ndaki Hava Şehitliği’nde gerçekleştirildi.

PROTOKOL ÜYELERİ VE TÖREN

Törende Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ve diğer protokol üyeleri çelenk sundu. Tören, saygı duruşuyla devam etti ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİL

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Bu anlamlı etkinliklerle, şehitler anıldı ve onların hatıraları yaşatıldı.