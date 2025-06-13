Afyonkarahisar’da Seminer Düzenlendi

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE SEMİNER DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde, yükümlülere yönelik anlamlı bir seminer yapıldı. İl Müftülüğü’nden İl Vaizi Hasan Maraşlıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, “Dostluk” teması işlendi. Seminere katılanlar, doğru arkadaş seçiminin önemi, dostlukların nasıl sürdürülebileceği ve iyi bir dost olmanın gereklilikleri üzerinde durdu.

SAĞLAM DOSTLUKLARIN ÖNEMİ

Maraşlıoğlu, yükümlülerin eğitim ve rehabilitasyon sürecine katkı sağlamayı amaçlayan sunumunda, sağlam dostlukların hayat üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı. Gelişen dostluk ilişkilerinin bireylerin yaşam kalitesine katkı sağladığını belirtti.

TOPLUMA KAZANDIRILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ FAALİYETLER

Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, bu tür sosyal ve eğitsel faaliyetlerin yükümlülerin topluma kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Eğitim programlarının, bireylerin toplumsal yaşamda daha etkin ve sorumlu bireyler haline gelmesine yardımcı olduğunu vurguladılar.