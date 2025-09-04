Afyonkarahisar’da Sığır Tüberkülozu Taraması Başladı

AFYONKARAHİSAR’DA TARAMA BAŞLATILDI

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde sığır tüberkülozu taramasını başlatıyor. Bu faaliyetle ilgili olarak kurum tarafında bir açıklama yapıldı.

SÜREÇ HAKKINDA AÇIKLAMA

Açıklamada, “İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Epidemiyoloji Birimi sorumlularınca, ilimiz merkez köy ve kasabalarında bulunan çeşitli işletmelerde tespit edilen sığır tüberkülozu vakaları sonrasında, hastalığın kaynağı olan işletmelerdeki hayvanlara tüberkülin testi uygulanarak hastalık taraması gerçekleştirilmiştir.” denildi.