Afyonkarahisar’da Sığır Tüberkülozu Taraması Başladı

AFYONKARAHİSAR'DA TARAMA BAŞLATILDI

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde sığır tüberkülozu taramasını başlatıyor. Bu faaliyetle ilgili olarak kurum tarafında bir açıklama yapıldı.

SÜREÇ HAKKINDA AÇIKLAMA

Açıklamada, “İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Epidemiyoloji Birimi sorumlularınca, ilimiz merkez köy ve kasabalarında bulunan çeşitli işletmelerde tespit edilen sığır tüberkülozu vakaları sonrasında, hastalığın kaynağı olan işletmelerdeki hayvanlara tüberkülin testi uygulanarak hastalık taraması gerçekleştirilmiştir.” denildi.

Kayseri’de Cami Tuvaletinde Bıçaklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde bıçaklama sonucu F.P. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırgan yakalandı.
Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

Tavşanlı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

