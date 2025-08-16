Afyonkarahisar’da Silahlı Kavga Meydana Geldi

AFYONKARAHİSAR’DA SİLAHLI KAVGA

Afyonkarahisar’da gerçekleşen silahlı kavga sonucunda tüfekle vurulan 2 çocuk babası Y.E. yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma, cinayet zanlısını yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olay, saat 18.45 sularında Başmakçı ilçesine bağlı Aşağı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Elde edilen bilgilere göre, R.T. ve Y.E. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve R.T., yanında bulunan tüfekle Y.E.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Y.E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası kaçan şüpheli R.T. için jandarma tarafından geniş çaplı bir yakalama çalışması başlatıldı. Hayatını kaybeden Y.E.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.