Afyonkarahisar’da Silahlı Kavga Oldu

OLAYIN YERİ VE ZAMANLAMASI

AFYONKARAHİSAR’da, M.T., boşanma sürecindeki eşi, kayınvalidesi ve baldızına tabancayla ateş açtı, bacanağını ise tabancanın kabzasıyla başına vurarak yaraladı. Olayda, 3’ü ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Olay, Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı çevresinde saat 11.00 sularında meydana geldi.

YARALILARIN DURUMU VE MÜDAHALE

Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, M.T.’nin boşanma aşamasındaki eşi K.T., kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.’yi tabancayla yaraladıktan sonra bacanağı R.Ç.’yi de tabancanın kabzasıyla darp ettikten sonra olay yerinden kaçtığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede K.T., E.K. ve A.Ç.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu belirlendi. Olay yerinde, durumu kritik olan yaralılara kalp masajı yapıldı ve daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA

K.T., E.K., A.Ç. ve R.Ç.’nin tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından yapılan çalışmalar neticesinde M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.