Haberler

Afyonkarahisar’da Silahlı Saldırıya Uğrayan İ.Ç

Olayın Gerçekleştiği Yer

Afyonkarahisar’da bir şahıs, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı ile yaralandı. Olay, Bolvadin ilçesinin Konak mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Saldırının Detayları

Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. isimli kişi, sabah evinden çıkıp işine gitmek üzere aracıyla hareket ettiği sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Saldırgan, silahı ateşledikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Acil Müdahale ve Soruşturma

Saldırıda yaralanan İ.Ç., çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor ve kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.
Haberler

Afyonspor Sorunları Aşılamadı Ve İddialar Var

Afyonspor, transfer yasağı nedeniyle zorluklar yaşıyor. Futbolcular ve aileleri, yasağı kaldırmak için finansal destek arıyor. Ayrıca, teknik direktörün kampı terk ettiği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.