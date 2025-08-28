Afyonkarahisar’da Silahlı Saldırıya Uğrayan İ.Ç

Olayın Gerçekleştiği Yer

Afyonkarahisar’da bir şahıs, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı ile yaralandı. Olay, Bolvadin ilçesinin Konak mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Saldırının Detayları

Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. isimli kişi, sabah evinden çıkıp işine gitmek üzere aracıyla hareket ettiği sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Saldırgan, silahı ateşledikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Acil Müdahale ve Soruşturma

Saldırıda yaralanan İ.Ç., çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor ve kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.