Afyonkarahisar’da Sobaya Benzin Döken Kişi Öldü

TALEVLERİN YÜKSELİŞİ VE SONUÇLARI

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Koçbeyli köyünde, bir köy evinde ısınmak amacıyla yakılmaya çalışılan sobaya benzin dökme sonucu meydana gelen olayda, bir kişi yaşamını yitirirken, dört kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, H.A.B. isimli şahsa ait evde gece saatlerinde, içeride bulunan bireyler tarafından sobaya benzin döküldü. Benzinin yanıcı özelliği nedeniyle yangın aniden alev aldı.

ACİL YARDIM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangının çıkmasının ardından, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaştığında, sağlık ekipleri S.K. isimli bireyin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yangında yaralanan dört kişi ise, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahaleleri neticesinde kontrol altına alındı.

OLAYIN SORUŞTURULMASI

Bu üzücü olayın hemen ardından, jandarma tarafından olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Olayın sebepleri ve sorumlu şahısların tespitine yönelik incelemeler devam ediyor.