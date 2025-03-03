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Afyonkarahisar’da Soğuk ve Yağışlı Haftaya Dikkat

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HAFTAYA SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA

Afyonkarahisar, yeni haftaya soğuk ve yağışlı bir atmosferle giriş yapıyor. Sıcaklıkların özellikle gece saatlerinde hissedilir derecelere düşmesi ve eksi değerlere kadar inmesi bekleniyor. Yapılan son hava tahminleri, kentteki soğuk havanın hafta boyunca etkili olacağını ortaya koyuyor.

YAĞIŞLI GÜNLER BEKLENİYOR

Bugün, gün boyu süresince aralıklarla yağış olması öngörülüyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise kentte parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16 derece civarında seyrederken, gece saatlerinde ise eksi değerlerde seyredeceği tahmin ediliyor.

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