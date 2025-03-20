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Afyonkarahisar’da Suçlular JASAT Tarafından Yakalandı

JANDARMA TARAFINDAN YAKALAMA OPERASYONU

Afyonkarahisar’da 12 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi, Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) tarafından başarıyla yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, aranan şahısların tespit edilerek yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

TEŞHİS EDİLEN SUÇLU

Yapılan araştırmalar sonucunda H.B. isimli şahsın güveni kötüye kullanma suçundan dolayı arandığı ve 12 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla yargılandığı belirlendi. Peşine düşen JASAT ekipleri, şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

MAHKEME SÜRECİ

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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