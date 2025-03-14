Afyonkarahisar’da Tarihi Silah Kaçakçılığı Operasyonu

VALİ YİĞİTBAŞI’DAN OPERASYONA TEBRİK

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehir tarihinin en büyük silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunu gerçekleştiren polis ile Cumhuriyet Başsavcılığına tebriklerini sundu. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada toplamda 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ile 80 bin 790 silah yapımında kullanılan parça ele geçirildi. Bu olay sonucunda 3 kişi silah ve mühimmat kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Vali Yiğitbaşı, bu önemli operasyona katılan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve polis ekibini ziyaret ederek, başarılarını kutladı.