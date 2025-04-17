Afyonkarahisar’da Tatbikat Gerçekleştirildi

TATBİKATIN AMACI VE KAPSAMI

Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi’nde, 2025 yılına yönelik olarak ‘Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)’ çerçevesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Bu tatbikat, olası afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla, itfaiye ekiplerinin yanı sıra hastanenin acil durumlarda görevli personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Senaryoya göre, öncelikle Sandıklı merkezli bir deprem meydana geldi ve ardından hastane servisinde bir yangın olayı gerçekleşti. Eş zamanlı olarak, Acil Servis’e çok sayıda başvuru yapıldı ve göçük altında kalan depremzedelere ulaşıldı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMALAR

Tatbikat, Afet ve Acil Durum Planı doğrultusunda tüm müdahalelerin gerçekleştirilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Fettah Nur, “Senaryo gereği ilçemizde 10 saniye süren ve 5.8’lik bir depremin meydana gelmesi ile başlatılan tatbikat kapsamında hastanede de deprem kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 yetişkin ve 2 çocuk hasta Afyonkarahisar hastanesine sevk edildi. 20 hastamız ve 10 sekreterimiz de poliklinik servisinden tahliye edildi. Hastanemiz hizmetine devam ediyor ve polikliniklerimiz açıktır. Allah ülkemize ve milletimize felaketler yaşatmasın” dedi.