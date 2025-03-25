Afyonkarahisar’da TDV Gençlik İftar Yemeğinde Buluştu

GENÇLER İFTARDA BULUŞTU

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Afyonkarahisar Gençlik Yönetim Kurulu üyeleri, gerçekleştirdikleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Bu buluşma, Afyonkarahisar’da gençlere yönelik düzenlenen birçok iyilik faaliyetine katkı sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Yönetim Kurulu üyeleri için önemli bir etkinlik oldu.

TERAVİH NAMAZI BİRLİKTE KILINDI

İftarın ardından üyeler, birlikte teravih namazlarını eda etti. Afyonkarahisar İl Müftülüğü, bu etkinlikteki katılımcılara yönelik yaptığı açıklamada, “TDV Gençlik ekibimize başarılar diliyoruz” ifadesini kullandı.