Afyonkarahisar’da Tekstil İşçileri Yaralandı

KAZANIN DETAYLARI

Afyonkarahisar’da, tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Çobanlar-Bolvadin karayolunun Çobanlar kavşağında gerçekleşti.

ARAÇLARIN ÇARPISMA ANI

Midibüs, Erhan E. yönetimindeki 03 AHF 656 plakalı araçla, Arif Eren Ö. idaresindeki 15 PR 935 plakalı otomobilin çarpışması sonucu savrularak yan yattı. Kazanın ardından çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine sağlık, polis, jandarma ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerindeki acil müdahalenin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere taşındı. Kazayla ilgili adli inceleme süreci de başlatıldı.