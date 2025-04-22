Afyonkarahisar’da Tır Devrildi, İki Yaralı

AFYONKARAHİSAR’DA TRAFİK KAZASI

Afyonkarahisar’da Vestel’in beyaz eşyalarla dolu tırı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 03 AH 745 plakalı tır, Vestel markasının beyaz eşyalarını taşırken sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi.

KAZA SONRASI GÖNDERİLEN YARDIM EKİPLERİ

Kazanın ardından sürücü ile A.Ç. yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

BÜYÜK ZARAR VE İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada tıra yüklü olan beyaz eşyaların toplam değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu ifade ediliyor. Araç, Vestel’in Manisa’daki fabrikasından beyaz eşyaları alarak Konya’ya doğru yola çıkmıştı. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.