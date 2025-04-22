Haberler

Afyonkarahisar’da Tır Devrildi, İki Yaralı

AFYONKARAHİSAR’DA TRAFİK KAZASI

Afyonkarahisar’da Vestel’in beyaz eşyalarla dolu tırı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 03 AH 745 plakalı tır, Vestel markasının beyaz eşyalarını taşırken sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi.

KAZA SONRASI GÖNDERİLEN YARDIM EKİPLERİ

Kazanın ardından sürücü ile A.Ç. yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

BÜYÜK ZARAR VE İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada tıra yüklü olan beyaz eşyaların toplam değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu ifade ediliyor. Araç, Vestel’in Manisa’daki fabrikasından beyaz eşyaları alarak Konya’ya doğru yola çıkmıştı. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

DEVA Partisi Üçüncü Yolu Sunuyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Türkiye'nin siyasi gidişatını eleştirerek, partilerinin bağımsız bir iktidar alternatifi sunduğunu ifade etti.
Haberler

Gıda İsrafının Önlenmesi Hedefleniyor

Gıda İsrafını Önleme Programı’nın yöneticisi, turuncu bayrak uygulaması sayesinde gıda israfının %40 azaldığını ve 2025 hedefinin bu oranı %70'e çıkarmak olduğunu duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.