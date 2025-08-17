Haberler

Afyonkarahisar’da Tır, Otomobile Çarptı

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Afyonkarahisar’da bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, Çay-Bolvadin karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, O.T. yönetimindeki 41 D 1016 plakalı çekici tır, Çay ilçesi yönünde ilerlerken sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştı. Bu sırada, aynı yolda sağ şeritte seyir eden S.Ö. yönetimindeki 67 LF 689 plakalı otomobilin sol arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp durdu.

YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından, 67 LF 689 plakalı aracın sürücüsü S.Ö. yaralandı. Olayı duyanlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. S.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

