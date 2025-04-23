Afyonkarahisar’da Tırla Çarpışma, 1 Ölü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Afyonkarahisar’da bir tırla çarpışan otomobil, kağıt gibi ezilerek bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza, Bolvadin ilçesi Hamidiye köyü yakınlarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, B.Ö. yönetimindeki 26 EH 405 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı karşı yönden gelen M.K.’nın kullandığı 03 BT 154 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ciddi hasar aldı ve sürücüyle yanındaki E.K., araç içinde sıkıştı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti.

KURBAN VE YARALI DURUMU

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, E.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı sürücü M.K. ise sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakikalık bir müdahaleyle kurtarıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, devrilen tır vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bilgisi geldi.