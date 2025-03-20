Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı

GENÇ ADAMIN KAZADAN ÖNCEKİ YOLCULUĞU

Afyonkarahisar’da sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç adamın, kazaya karışan otobüse olayın gerçekleştiği yerden sadece 30 kilometre önce bindiği öğrenildi. Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinin girişinde gerçekleşti.

OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, M.A.K. (38) yönetimindeki 10 HD 307 plakalı Temsa marka otobüs, Isparta Petrol Turizm firmasına ait Alanya-Ankara seferini gerçekleştirdiği sırada kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazanın sonucunda otobüste yolcu olarak bulunan Süleyman Kırcı (30), olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayrıca, kazada yaralanan 25 kişi sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesine götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

AİLE SAKATLANMA İLE YÜZLEŞTİ

Yaşamını yitiren Kırcı’nın Sandıklı ilçesinde eşi Yeter Tunay Kırcı ve 3 yaşındaki oğlu M.E.K. ile birlikte otobüse bindiği öğrenildi. Otobüs, Ankara yönüne 30 kilometre ilerledikten sonra Kılıçarslan beldesi girişinde devrildi. Kazada, devrilen otobüsün altında kalan Süleyman Kırcı olay anında hayatını kaybetti. Karısı ve oğlu ise yaralandı; Yeter Tunay Kırcı’nın sağlık durumunu ciddiyetini korumaya devam ediyor. Kırcı ailesinin Ankara’da akraba ziyareti için yola çıktıkları belirtildi.

SONUÇ VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza ile ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltına alınan otobüs şoförü M.A.K.’nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.