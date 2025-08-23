Haberler

Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN AFYONKARAHISAR

Afyonkarahisar’da gerçekleşen bir trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, önceki gece Şuhut’un Çakırözü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ş. (17) yönetimindeki 34 GL 5409 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki kavak ağaçlarına çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın sonucunda, sürücü F.Ş. (17) ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ş. (17) ve A.E. (18) hafif yaralanırken, M.G. (19) ağır yaralandı. Yaralılar, Şuhut Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Zafer Yolculuğu Programı TCG Anadolu’da Başladı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Zafer Yolculuğu" etkinliği, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlendi.
Haberler

Sağlık-Sen Başkanı, Kazanımları Açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki önemli kazanımları duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.