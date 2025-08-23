Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN AFYONKARAHISAR

Afyonkarahisar’da gerçekleşen bir trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, önceki gece Şuhut’un Çakırözü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ş. (17) yönetimindeki 34 GL 5409 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki kavak ağaçlarına çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın sonucunda, sürücü F.Ş. (17) ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ş. (17) ve A.E. (18) hafif yaralanırken, M.G. (19) ağır yaralandı. Yaralılar, Şuhut Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.