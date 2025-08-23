Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 6 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Afyonkarahisar’da, iki aracın çarpışması sonucunda 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, Dinar-Sandıklı karayolu üzerinde, Uluköy Kavşağı’nda, Afyon Dinar yönünde 75’inci kilometrede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Dinar’dan Sandıklı yönüne giden 07 CET 474 plakalı araç, kavşaktan anayola çıkan 03 FU 318 plakalı başka bir araç ile çarpıştı.

YARALILAR VE DURUMU

Kazanın ardından Y.B., Z.B., H.K., L.K., L.D. ve R.D. yaralandı. Y.B.’nin durumunun ağır olduğu bilgisi yetkililer tarafından aktarıldı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine hemen olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve gerekli müdahaleler yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından bir soruşturma başlatıldı ve olayın detayları üzerinde çalışmalara başlandı. Kaza ile ilgili tüm gelişmelerin takip edileceği bildirildi.