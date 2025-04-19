Afyonkarahisar’da Trafik Kazasında 5 Yaralı

TAKLA ATAN TİCARİ ARAÇ VE OTOMOBİL ÇARPISINI YARALILARLA SONUÇLANDIRDI

Afyonkarahisar’da yaşanan bir trafik kazasında, hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Bu kazada biri bebek toplamda 5 kişi yaralanıyor. Olay, Işıklar beldesi yakınlarında gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, A.D. (69) yönetimindeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari araç, belde girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle D.C. (32) tarafından kullanılan 42 V 0599 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda, sürücüler dışında biri 2 yaşında bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

YARALILARIN HASTANEYE KALDIRILMASI

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların yardım çağrıları üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın oluşuyla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.