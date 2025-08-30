Haberler

Afyonkarahisar’da Trafik Kazasında Bir Ölüm

TRAJİK KAZA TIMASI

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazası sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir başka kişi ise yaralandı. Kaza, Çay ilçesinin Cumhuriyet köyü civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.İ.K. (60) tarafından yönetilen otomobil, tali yoldan ana yola çıkmaya çalıştığı sırada R.A. (59) idaresindeki başka bir otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle bölgeye hızla çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralanan R.A., N.G.D. ve H.İ.K.’yi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Maalesef yaralılardan H.İ.K., yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

