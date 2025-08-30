Haberler

Afyonkarahisar’da TTK Mobil Mağazası Açıldı

Afyonkarahisar’da Türk Tarih Kurumu (TTK) Mobil Mağazasının açılışı yapıldı. Zafer Meydanı’nda bulunan TTK Mobil Mağazasının kurdelesini, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Bedir Deveci, TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ve AKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Peker birlikte kesti.

Türk Tarih Kurumu Mobil Mağazasında, TTK yazarları olan Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen, Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Doç. Dr. Murat Özkan, Prof. Dr. Sabit Dokuyan, Prof. Dr. Nejla Günay, Prof. Dr. Hasan Babacan, Prof. Dr. Mustafa Çolak ve Prof. Dr. Hakan Uzun’un katıldığı bir imza günü etkinliği düzenlendi.

