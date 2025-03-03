Afyonkarahisar’da U14 Maçında Kavga Çıktı

EN TANSİYONLU YARI FİNAL MÜSABAKASI

Afyonkarahisar’da gerçekleşen U14 yarı final karşılaşmasında bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte iki takımın futbolcuları, teknik ekipleri ve taraftarları arasında gerginlik başladı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu bu kavga, polisin müdahale etmesiyle sona erdi. Müsabakada Safa Gençlik Spor ile Anadolu Gücü mücadele etti. Bir süreye rağmen 9 kişi kalınmasına rağmen, Safa Gençlik Spor 2-1’lik skorla galip geldi.

BİTİŞ DÜDÜĞÜ VE SONRASI

Safa Gençlik Spor’un finale yükselebilmesi için oldukça kritik bir maçta, bitiş düdüğünün ardından saha adeta karıştı. Düdükle birlikte, öncelikle futbolcular arasında başlayan tekmeli ve yumruklu kavga, zamanla sahaya giren taraftarlar ve teknik heyetin de katılımıyla büyüdü. Olaylar sonucunda birçok kişi darp edildi ve yaralandı. Polisin olaya müdahalesi, gerginliği sona erdirdi.