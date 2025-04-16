Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Alışverişi Yapıldı

AFYONKARAHİSAR’DA UYUŞTURUCU SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, jandarma ekipleri uyuşturucu alışverişini suç üstü yakaladı. Olayda, uyuşturucu satıcısı olan tır şoförü farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ile ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, H.K. isimli tır şoförünün çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kendi tırıyla Afyonkarahisar’a getirip satacağı bilgisine ulaştı.

İŞBİRLİĞİ VE TAKİP OPERASYONU

Tırın takibe alınmasının ardından, ekipler aracın karayolunda park ettiğini gözlemledi. Bir süre sonra tırın yanına bir otomobilin geldiği belirlendi. Şahısları izleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu alışverişi gerçekleştirdiğini tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, şahısları suçüstü yakaladı. Yapılan aramada, tır içerisinde 9 adet uyuşturucu hap, 6,57 gram metamfetamin, 297 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş peçete ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

GÖZALTI VE İŞLEMLER

Operasyonun ardından, tır şoförü H.K. ve uyuşturucu almaya geldiği düşünülen Ş.Y., gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.