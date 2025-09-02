Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Hammadde Yakalandı

YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANAN UYUŞTURUCU HAMMADDESİ

Afyonkarahisar’da bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bavulunda 600 kilogram uyuşturucu yapılabilecek hammaddeyle yakalanan bir şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yer alan uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ HAREKETLER DİKKAT ÇEKTİ

Kimlik kontrolü sırasında bir şahsın hareketlerinden şüphe duyan ekipler, şüphelinin bavulunda arama yaptı. Yapılan aramada, 600 kilogram uyuşturucu yapılabilecek 4 kilo 200 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Olayın ardından söz konusu şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.