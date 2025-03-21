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Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Hap Operasyonu Yapıldı

Uyuşturucu Haplar ve Kullanma Aparatları Ele Geçirildi

Afyonkarahisar’da otobüsle seyahat eden üç kişinin bagajlarında 108 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları bulundu. Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.K., Z.Ç. ve S.G. isimli şahısların uyuşturucu kullandıklarına dair ihbar aldı.

Şahısların Takibi ve Gözaltına Alınmalar

Ekipler, şahısların yolculuk yaptıkları otobüsü takip ettikten sonra aracı kent girişinde durdurdu. Araçta yaptıkları aramada şüpheli bavullarda 108 uyuşturucu hap ve 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı.

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