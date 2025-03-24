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Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

AFYONKARAHİSAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN OPERASYONU

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri bir operasyonda 615 adet uyuşturucu hap ele geçiriyor. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Y.K. ve Ö.K. isimli iki şüpheli uyuşturucu madde kullanmak suçuyla gözaltına alınıyor.

TUTUKLANAN ŞAHIS

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şahıslardan B.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıyor ve cezaevine gönderiliyor. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her alanda olduğu gibi Narkotik suçlarla mücadele kapsamında da suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” diyerek kararlılıklarını vurguluyor.

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