Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Afyonkarahisar’da polis, kontrol noktasında durdurduğu araçlarda 750’ye yakın uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile 9 kişiyi tutukladı. Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sürücülere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, durdurulan bir otomobil ve yolcu otobüsündeki şahısların şüpheli hareketlerinden şüphelenerek araç ve valizler üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda toplamda 558 adet uyuşturucu madde, 168 gram uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu madde, 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Olay sonrası otomobilde bulunan ve bagajların sahipleri olarak tespit edilen Ö.K., S.C., M.A.K., M.K., Ö.T., M.K., S.Ö., B.Y. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.