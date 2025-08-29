Haberler

Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre, kent girişindeki bir denetim sırasında, şüpheli bir araç durduruldu ve aranma gerçekleştirildi. Bu aramada 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu.

Şahıslar Gözaltına Alındı

Olay sonrası M.D. ve Z.G. isimli kişiler gözaltına alındı. Şahısların adli işlemleri tamamlandıktan sonra, mahkemeye sevk edildikleri ve buradan tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Trafik Kazası Olmuştu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açan trafik kazasında ehliyetsiz sürücü C.G. için 3 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.
Haberler

Aydın’da Tarla Günü Kutlandı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde, yüksek verim ve dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezi hasat edildi. 190 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.