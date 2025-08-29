Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre, kent girişindeki bir denetim sırasında, şüpheli bir araç durduruldu ve aranma gerçekleştirildi. Bu aramada 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu.

Şahıslar Gözaltına Alındı

Olay sonrası M.D. ve Z.G. isimli kişiler gözaltına alındı. Şahısların adli işlemleri tamamlandıktan sonra, mahkemeye sevk edildikleri ve buradan tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.