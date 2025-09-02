Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU SATIŞINA GEÇEN ŞAHIS YAKALANDI

Afyonkarahisar’da, uyuşturucu satma suçundan cezaevinde bulunan bir kişi, izinli olarak dışarı çıktıktan sonra yanındaki 3 kişi ile birlikte tekrar uyuşturucu satışı yapmaya girişti. Jandarma, düzenlediği operasyonla şahsı yakalarken, operasyon kapsamında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

JANDARMA OPERASYONU BAŞLATIYOR

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan hükümlü olan kişiyi izlemeye aldı. Şahıs, 10 gün izinli olarak dışarı çıkmıştı. Ekipler, şüphelinin irtibatlı olduğu 3 kişi ile birlikte, kent merkezi ve köylerde satış yapacakları uyuşturucu maddeleri şüpheli yollarla temin ettiklerini tespit etti.

YAKALANAN ŞAHISLAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Ekiplerin hızlı bir şekilde harekete geçmesiyle birlikte, 4 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda, 2 bin 350 içimlik bonzai, 2.34 gram satışa hazırlanmış metamfetamin, 596 adet uyuşturucu hap, makas, hassas terazi ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Operasyondan sonra adliyeye sevk edilen 4 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.