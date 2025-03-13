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Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Afyonkarahisar’da 147,5 gram uyuşturucu ile yakalanan bir kişi tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu süreçte İ.Ç. isimli şahsı takibe aldı.

BASKIN VE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Ekiplerin, şahsın ikametine düzenlediği baskında toplamda 147,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs, gerçekleştirilen işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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